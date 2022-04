Mit einem erneuten Kursplus setzt die Aktie von Thyssenkrupp ihre Erholung am Freitag fort. Im Vergleich zum Wochentief hat der MDAX-Titel inzwischen rund sieben Prozent an Wert gewonnen und auch die 7-Euro-Marke zurückerobert. Für neuen Schwung sorgt nun die Deutsche Bank mit einem beeindruckenden Kursziel von 17 Euro.Die Zuversicht komme langsam zurück, so Analyst Bastian Synagowitz in einem Ausblick auf die Quartalszahlen, die am 11. Mai anstehen. Er rechnet mit einer starken Entwicklung im Materials-Geschäft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...