Doha (ots) -In Kooperation mit dem lokalen Wassersportveranstalter 'Qatar Water Sport' bietet Qatar Tourism eine Stadtrundfahrt der etwas anderen Art mit dem Jetski an. Besucher werden entlang der Küste der Hauptstadt geführt, erhalten so einen Blick auf die Stadt aus einer einzigartigen Perspektive und können einen spektakulären Selfie-Spot nach dem anderen entdecken.Der Chief Operating Officer von Qatar Tourism, Berthold Trenkel, erklärt: "An den ruhigen Gewässern des Arabischen Golfs gelegen, ist Doha der perfekte Ort für eine adrenalingeladene Tour wie keine andere. Die atemberaubendsten Bauwerke des Landes sind alle vom Meer aus zu sehen und glänzen im ganzjährigen Sonnenschein. Für Touristen, die ihren Instagram-Feed mit den spektakulärsten Aufnahmen schmücken möchten, ist eine Jetski-Tour durch Doha unverzichtbar."Vom Süden der Stadt ausgehend finden Sie hier eine Übersicht der besten Spots auf dieser Jetski-Tour durch Doha:1. Stadium 974 (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/adventures/other-sports-and-activities/stadium-974)Als eine der eindrucksvollsten Kulissen für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 wird das Stadion 974 das erste Stadion in der Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft sein, das wieder komplett abgebaut werden kann. Vom Wasser aus bietet sich ein atemberaubender Blick auf das einzigartige Design des Stadions, das aus 974 Schiffscontainern und demontierbaren Gebäudeelementen besteht. 974 ist auch die Landesvorwahl von Katar.2. Nationalmuseum von Katar (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/art-culture/museums-galleries/museums/national-museum-of-qatar)Das Nationalmuseum von Katar ist ein Werk des berühmten französischen Architekten Jean Nouvel. Es wurde mit ineinandergreifenden, ausladenden Scheiben entworfen, die die natürlich vorkommenden Kristallformationen, bekannt als Wüstenrose, nachbilden. Die Museumsgestaltung wurde von der Geschichte und Geografie des Landes inspiriert und erstreckt sich über eine Fläche von 40.000 Quadratmetern.3. Corniche (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/popular-attractions/the-corniche)Die Doha Corniche ist eine sieben Kilometer lange Promenade mit zahlreichen Parks, Restaurants und kulturellen Attraktionen. Eine der auffälligen Neuzugänge ist die offizielle Countdown-Uhr für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, powered by Hublot. Der große, auffallend rote Zeitmesser wurde vom Logo der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 und einer Sanduhr inspiriert.4. Museum für Islamische Kunst (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/art-culture/museums-galleries/museums/museum-of-islamic-art)Das vom Architekten I. M. Pei - berühmt für die Glaspyramide im Pariser Louvre - entworfene Museum für Islamische Kunst zeichnet sich durch einzigartige geometrische Muster aus, die den Eindruck ewiger Wiederholungen vermitteln sollen. Im Vorbeifahren auf einem Jetski können Sie die 'Augen von Doha', so der umgangssprachliche Spitzname des Gebäudes, nicht übersehen, denn die Spitze des Museums scheint das Gesicht einer von einer Burka bedeckten Frau nachzubilden.5. West Bay (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/art-culture/architecture/west-bay-towers)Das mit Wolkenkratzern übersäte Herz von Doha, die West Bay, ist eine schillernde Mischung aus Türmen in allen Formen und Größen. Zu den Bauwerken gehören der Doha Tower, der vom gleichen Architekten wie das Nationalmuseum entworfen wurde, der Tornado Tower, der sich durch sein schlichtes Design auszeichnet, die Palm Towers, zwei sechseckige Wolkenkratzer, die Palmen in Glas nachempfunden sind, und das Sheraton Grand Doha Resort and Convention Hotel, ein ikonisches dreieckiges Wahrzeichen, das bei seiner Eröffnung in den 1980er-Jahren das erste markante Bauwerk der West Bay war.6. Al Safliya Island (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/beach-holiday/al-safliya-island)Dieses kleine, unbewohnte Eiland ist ein Naturparadies, das mit nur wenigen Einrichtungen so belassen wurde, wie die Natur es geschaffen hat. Al Safliya eignet sich hervorragend für einen Zwischenstopp zum Sonnenbaden. Am Strand stehen Holzsonnenschirme, unter denen die Besucher das Wetter genießen können. Die Skyline von Doha bietet in der Ferne ein wunderbares Schauspiel - ein malerischer Ort zum Fotografieren.7. Katara Cultural Village (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/popular-attractions/katara-cultural-village)Katara ist Dohas erste Wahl in Sachen Kunst, Kultur und Küche. Von der Küste aus können Sie den weiten Strand auf der einen Seite und die beiden Hügel von Katara auf der anderen Seite sehen. In der Mitte befindet sich das große Katara-Amphitheater, eine beeindruckende Freilichtbühne, die klassisches griechisches Design mit islamischen Elementen kombiniert.8. The Pearl-Qatar (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/popular-attractions/the-pearl-qatar)The Pearl-Qatar ist eine riesige künstliche Insel in der Nähe von Dohas prestigeträchtigem West Bay District und verfügt über Jachthäfen, Wohntürme, Villen und Hotels im mediterranen Stil. Eine Spritztour auf einem Jetski um die Insel, die oft als 'arabische Riviera' bezeichnet wird, vermittelt einen ersten Eindruck in den modernen Lebensstil ihrer Bewohner.9. Lusail City (https://www.visitqatar.qa/intl-en/things-to-do/get-inspired/eight-things-to-do-in-lusail)Lusail City ist eine der technologisch fortschrittlichsten Städte der Region und wird mit dem Lusail-Stadion, in dem das Endspiel des Turniers ausgetragen werden wird, im Mittelpunkt der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 stehen. Wenn Sie von einem Jetski aus über den Marina District der Stadt blicken, gibt es kaum einen spektakuläreren Anblick als den des kurz vor der Fertigstellung stehenden Katara Towers. Der Katara Tower stellt traditionelle Krummschwerter dar - das Nationalwappen von Katar. Passt man die Zeit richtig ab, lässt sich der Sonnenuntergang zwischen den beiden "Schwertern" beobachten, die im Laufe dieses Jahres als Fairmont Hotel und Raffles Hotel & Residences eröffnet werden.Buchen Sie noch heute eine Jetski-Tour über den folgenden Link: www.qatarwatersports.comÜber Katar:Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2020 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei. Transitreisende über Katar können dank der preisgünstigen Stopover-Pakete (https://www.qatarairways.com/en-gb/offers/qatar-stopover.html), die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden, aus einem Urlaub zwei machen.Über Qatar Tourism:Qatar Tourism (https://www.visitqatar.qa/de/home) ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.