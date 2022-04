Auch geschlagene sechs Jahre nach der Übernahme von Monsanto ist Bayer noch immer schwer gebeutelt, schrieb gesten "Der Aktionär" und trifft es damit ziemlich auf den Punkt. Bis heute liegt die Marktkapitalisierung des Pharmariesen unter den 63 Milliarden USD, die seinerzeit für den Saatgut-Konzern gezahlt wurden.Dass eine solche Entwicklung bei den Investoren nicht unbedingt zu Freudensprüngen führt, dürfte klar sein. So gab es in den letzten Jahren immer wieder offene Kritik am Vorstand und die massiven Vertrauensprobleme schleppt Bayer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...