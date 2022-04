NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 US-Dollar belassen. Die Fast-Food-Kette habe die Umsatzerwartungen übertroffen, auf der Margen- und Gewinnseite sei aber der Gegenwind durch höhere Kosten spürbar gewesen, schrieb Analyst Jared Garber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe gut positioniert, um in einem schwierigen Konjunkturumfeld zu bestehen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

