Das ist in der aktuellen Börsenwoche passiert! Schneller Überblick: Folgende Aktien empfehlen Wall-Street-Analysten zum Kauf. Zweite Liste!

Hier der zweite Teil unseres Überblicks zu den Aktien, die die Wall-Street-Banker in dieser Woche zum Kauf empfohlen haben:



Buy

Adesso

BASF

Aixtron

Beiersdorf

Deutz

Linde

Symrise

Krones

L'Oreal

McDonald's

Zalando

Auto1

Prosus

Alstom

UBS

Amazon



Overweight

MTU Aero Engines

BASF

Safran

Qiagen

Apple

British American Tobacco

Ryanair

Coca-Cola

Amazon



Outperform

Beiersdorf

Just Eat Takeaway

ABB LTD

Schneider Electric

UBS

Amazon

Eni

BBVA



Hier geht es zum ersten Teil unserer Kauf-Empfehlungs-Liste der Wall-Street-Banker in dieser Woche.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

