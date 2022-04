DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA GmbH & Co. KGaA verfolgt Prüfung strategischer Optionen für das Geschäftssegment 'Special Applications'



29.04.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA GmbH & Co. KGaA verfolgt Prüfung strategischer Optionen für das Geschäftssegment "Special Applications" Lippstadt, 29. April 2022. Die Geschäftsführung und der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA haben heute entschieden, die Prüfung strategischer Optionen für das Geschäftssegment "Special Applications" ("SA"), einschließlich eines Verkaufs, zu verfolgen und in diesem Kontext unter anderem den entsprechenden Markt zu sondieren. Die Marktsondierung zum Geschäftssegment "SA" befindet sich in einem frühen Stadium; ein etwaiger verbindlicher Kaufvertragsabschluss ist mithin noch nicht absehbar. Die HELLA GmbH & Co. KGaA wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren. 29.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

