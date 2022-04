München (www.anleihencheck.de) - Der Krieg und die Folgen der coronabedingten Einschränkungen in China halten die Inflation hier zu Lande hoch, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank. "Vorerst wird die Inflation - insbesondere durch die direkten und indirekten energiebedingten Einflüsse auf die Verbraucherpreise - hoch bleiben", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. "Im Falle eines Ende des Krieges ist mit einer stärkeren Abschwächung der steigenden Preistrends zu rechnen. Währenddessen könnten auch bei einem anhaltenden Krieg Effekte aus sinkender Nachfrage zu einem Rückgang des Inflationstrends in der zweiten Jahreshälfte führen - ganz abgesehen von zusätzlich dämpfenden Basiseffekten", so Greil. Und weiter: "Die größten Risiken für das Abschwächungs-Szenario in Sachen Inflation sind ein kompletter Ausfall der russischen Gaslieferungen sowie langwierige Unterbrechungen der Lieferketten, wenn China seine Covid-Probleme nicht so schnell in den Griff bekommen sollte." ...

