(shareribs.com) New York 29.04.2022 - Viele Autobauer investieren derzeit Milliarden in die Produktionskapazitäten für Batterien. Die ambitionierten Ziele haben mit der Realität aber nicht viel gemein, wie in letzter Zeit immer deutlicher wird. Erst vor wenigen Tagen hat Rivians CEO RJ Scaringe vor einer massiven Knappheit bei Batterien für E-Autos gewarnt. Der CEO des jungen Unternehmens sagte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...