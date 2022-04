DJ PTA-News: CO.DON AG: Aufsichtsratsvorsitzender legt aus gesundheitlichen Gründen Amt nieder

Teltow / Leipzig, 29. April 2022 - Herr Professor Hans-B. Bauerfeind hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender aus gesundheitlichen Gründen im Alter von 81 Jahren niederlegt und mit sofortiger Wirkung aus dem Aussichtsrat ausscheidet. Das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden wird von Herrn Thommy Stählin, langjähriges Aufsichtsratsmitglied und bisheriger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, übernommen.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Professor Bauerfeind für die langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat, mit der er die Entwicklung des Unternehmens entscheidend mitgeprägt hat.

Tilman Bur, Vorstand der CO.DON AG: "Herr Professor Bauerfeind hat die CO.DON AG über Jahre begleitet. Neben seinem außerordentlichen finanziellen Engagement als Ankeraktionär war er der CO.DON AG in den vergangenen Jahren mit seiner umfassenden Erfahrung stets ein wichtiger Ratgeber und Wegweiser. Im Namen der gesamten CO.DON AG bedanke ich mich bei Herrn Professor Bauerfeind, dessen Wirken als Aufsichtsratsvorsitzender von Tatkraft und Entschlossenheit geprägt war. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 17.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 2019 die Zulassung für die Schweiz. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A3E5C08). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur.

