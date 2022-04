Essen (ots) -Das MEDION® ERAZER® Beast X30 ist ein High End Gaming-Notebook für alle Gamer mit hohen Ansprüchen. Dank des neuen Intel® Core Prozessors der 12. Generation und der brandneuen NVIDIA®-Grafikkarte sind auch aktuelle und zukünftigen Triple-A-Titel kein Problem für die Gaming-Maschine.Das MEDION ERAZER Beast X30, ein Gaming-Notebook der Spitzenklasse, ist ab Ende April verfügbar. Dank der Ausstattung mit dem topaktuellen Intel Core i9-12900HK überzeugt das Notebook selbst Hardcore-Gamer. Auch die verbaute NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU liefert beim Gaming eine herausragende Grafik-Performance.Das Notebook kommt mit einem Intel Core i9-12900HK Prozessor und ist damit das perfekte Gaming-Notebook für alle, die noch mehr Performance wollen. Dank der Taktrate von bis zu 5,0 GHz werden dem Spieler noch mehr Leistungsreserven geboten und das Setup meistert die neuesten Gaming-Blockbuster mit Leichtigkeit. Durch die fortschrittliche Technik des Intel Core i9 der 12. Generation unterstützt das Gaming-Notebook auch fortgeschrittene Standards, wie zum Beispiel DDR5 RAM und Thunderbolt 4. Außerdem liefert die integrierte Intel Wi-Fi 6 Technologie schnelle drahtlose Internet-Performance mit reduzierter Latenz. Das macht das Notebook zu einem absolut zukunftssicheren Begleiter für alle Gamer.Des Weiteren ist das MEDION ERAZER Beast X30 mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU ausgestattet, die dank Echtzeit-Raytracing Technologie Grafik-Leistung auf Desktop-Niveau ermöglicht. Gamer können dank der Grafikkarte schnelle Framerates und beeindruckende Lichteffekte auf dem QHD-Display mit 240 Hz und 100% sRGB Farbraumabdeckung bestaunen und haben zusätzlich ausreichend Leistungsreserven, um Gameplays in herausragender Qualität aufzuzeichnen oder zu streamen. Die zwei verbauten PCIe Gen 4x4 SSDs mit jeweils 1 TB Speicherkapazität starten das System in Rekordzeit und verkürzen in Kombination mit dem blitzschnellen DDR5 RAM die Ladezeiten enorm.Auch optisch überzeugt das Gaming-Notebook durch ein Backlit-Keyboard mit bis zu 16,7 Millionen Farben, sowie durch das edle Gehäuse und den besonders schmalen Displayrahmen. Das Control Center bringt das Notebook auf das nächste Level, indem Lüftergeschwindigkeit, Taktraten und Tastaturbeleuchtung bequem geregelt werden können. Mit dem Engine-Boost-Knopf kann noch einfacher zwischen Office-, Game- und Turbo-Modus gewechselt werden. Für einen kühlen Kopf bei langen Sessions sorgt das optimierte Kühlungssystem mit vier Lüfterausgängen und Flüssigmetall-Wärmeleitpaste. Die Sound Blaster Cinema 6+ Audiolösung verwandelt selbst Stereosignale in lebhafte 3D-Klangwelten und lässt Gamer noch tiefer ins Spiel eintauchen.Die neue 12. Generation der Intel® Core ProzessorenDie neue 12. Prozessor-Generation von Intel unterstützt mit bis zu DDR5-4800 nun noch schnelleren Arbeitsspeicher und kommt mit Intel Turbo Boost 3.0. Dabei handelt es sich um eine energieeffiziente Lösung, die eine dynamische und automatische Erhöhung der Taktfrequenz ermöglicht und gleichzeitig sichere Temperatur- und Stromverbrauchswerte einhält. So können schwere Workloads noch besser und schneller bewältigt werden. Neu eingeführt wurde zudem ein Hybrid-Design mit sogenannten Performance-Cores (P-Core) und Efficient-Cores (E-Core). Sie sorgen für eine bessere Priorisierung des Workloads und eine optimale Verwaltungsverteilung mit dem Intel Thread Director.VerfügbarkeitDas MEDION ERAZER BEAST X30 ist in mehreren Ausstattungsvarianten im MEDION Shop ab Ende April verfügbar. Weitere Handelspartner wie Media Markt Deutschland und ALTERNATE bieten das High-End Gaming Laptop ab Anfang Mai an. Bei Media Markt Deutschland kann das ERAZER Beast X30 bereits ab 2.299 Euro vorbestellt werden.Über MEDION® ERAZER®Mit der Produktserie MEDION ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Ob Hochleistungs-PC oder kraftvolles Notebook - MEDION ERAZER Produkte lassen sich dank verschiedener Konfigurationen optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Notebooks, Smartphones und Servern.© 2022 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION und das entsprechende MEDION Logo sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Intel, das Intel Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. 