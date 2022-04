Hamburg (ots) -Neuer Termin für "NDR Info Wahl: Das Triell". Am 4. Mai treffen die Spitzenkandidat*innen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein im NDR Fernsehen aufeinander: Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen). NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Landespolitikchefin des NDR in Kiel, moderieren "NDR Info Wahl: Das Triell" aus dem Kieler Landtag.Sendung: Mittwoch, 4. Mai, 21.00 Uhr bis 22.15 Uhr, NDR FernsehenDie bereits für den 26. April geplante Sendung war wegen der Corona-Erkrankung des Ministerpräsidenten Daniel Günther zunächst abgesagt worden.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5209404