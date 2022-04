Die Deutsche-Bank-Aktie ist heute Mittag zeitweise fünf Prozent gefallen. Inzwischen hat sich der Kurs wieder beruhigt und steht nur noch zwei Prozent tiefer als am Vormittag. Nachdem zunächst größtenteils unklar war, worum es bei dem Einsatz in Frankfurt ging, sind inzwischen einige Details bekannt.Die Deutsche Bank hat Ärger mit der Justiz wegen möglicherweise zu spät abgegebener Geldwäscheverdachtsanzeigen. Ermittler liefen in der Frankfurter Zentrale des DAX-Konzerns auf, um nach Beweisen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...