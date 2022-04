Für Airbnb gibt es kein Zurück zum klassischen Büroalltag. Zumindest nicht zwingend. Der Apartment-Vermittler lässt seinen Angestellten zukünftig die Wahl, von wo aus sie arbeiten möchten. Airbnb will seine Mitarbeiter auch nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht zurück ins Büro zwingen. Die Beschäftigten werden dauerhaft entscheiden können, ob sie im Büro oder von zu Hause aus arbeiten wollen, schrieb Mitgründer und Chef Brian Chesky in der Nacht zum Freitag. Dabei sollen die Beschäftigten zumindest in ihrem aktuellen Land überall hinziehen können, ohne dass sich ihr Gehalt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...