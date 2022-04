Vienna, Austria (ots) -- Der neueste Film Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse des Dumbledore hat mit 58 Millionen Dollar (in Übersee) das niedrigste Eröffnungswochenende.- Harry Potter Box-Office-Umsatz von 9.198.243.071 $ bis heute - wird der neue Film die 10-Milliarden-Dollar-Marke knacken?- Eine neue interaktive Weltkarte zeigt, wo das internationale Interesse für alle Filme der Reihe am größten ist.Die Harry-Potter-Filme haben bisher an den Kinokassen satte 9.198.243.071 $ eingespielt - wird der neueste Teil der Phantastischen Tierwesen: Die Geheimnisse des Dumbledore dazu beitragen, die 10-Milliarden-Dollar-Marke zu knacken?PartyCasino hat einen Blick auf die Ausgaben für die Harry-Potter-Filme, einschließlich des weltweiten Einspielergebnisses geworfen und festgestellt, dass trotz einer 60-prozentigen Steigerung der Produktionsausgaben für Phantastische Tierwesen: Die Verbrechen von Grindelwald die weltweiten Einspielergebnisse weniger als die Hälfte des letzten Harry-Potter-Films betragen. Tatsächlich hatte der letzte Film im Jahr 2018 mit nur 62.163.104 $ das niedrigste Eröffnungswochenende aller bisherigen Filme der Reihe.Die Produktionskosten der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore werden sehr unwahrscheinlich unter 200 Millionen Dollar liegen. Wird der neueste Teil das Wunder der Zauberer wieder zum Leben erwecken oder stirbt die Magie für die Franchise wirklich?Mit einem brandneuen Grindelwald, gespielt von Mads Mikkelsen, gibt es Hoffnung für das Franchise, vor allem im Vereinigten Königreich, wo die Top-3-Positionen in den globalen Google-Suchtrends sowohl für die Harry Potter- als auch für die Fantastic Beasts-Filme belegt sind.Autorin und Schöpferin J.K. Rowling wird wahrscheinlich unabhängig von den neuen Filmen und deren Erfolg Geld verdienen, denn ihr geschätztes Nettovermögen liegt bei rund 1 Milliarde Dollar und damit weit höher als das aller Harry Potter-Stars. Wird das 25-jährige Jubiläum des ersten Harry-Potter-Buches den Bann brechen und die Magie der Reihe wiederherstellen?Siehe interaktive Google-Suchdatenkarte und alle Kasseneinnahmen unter Quelle.Pressekontakt:F KvarnebrinkPhone number:07889314155press@intelligiants.comOriginal-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082092/100888565