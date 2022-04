In der letzten April-Woche des Jahres (KW17 vom 25.04. bis 29.04.2022) veröffentlichen zahlreiche Anleihe-Emittenten ihre finalen Geschäftsberichte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 und geben Einblicke zum Start des laufenden Jahres. In der großen Mehrheit sind diese deutlich positiv und auch die Ausblicke sind trotz Ukraine-Krieg, Inflation und einer möglichen Energie-Krise weitestgehend optimistisch. So schließt etwa die Homann Holzwerkstoffe GmbH ihr Geschäftsjahr 2021 mit einem Rekord-EBITDA von 82,7 Mio. Euro sowie einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 48,7 Mio. Euro (2020: 19,1 Mio. Euro) ab und rechnet mit ähnlichen Zahlen im aktuellen Wirtschaftsjahr.

Auch der SV Werder Bremen erwirtschaftet für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2021 ein positives Periodenergebnis von 19,3 Mio. Euro, allen voran aufgrund von Transfererlösen. Die Bremer werten das Ergebnis insbesondere aufgrund des Abstieges in die 2. Liga als "großen wirtschaftlichen Erfolg". Die Werder-Anleihe notiert derzeit bei starken 107% und drei Spieltage vor Saisonende stehen die Grün-Weißen als Tabellenführer der zweiten Bundesliga wieder vor dem Sprung in die Erstklassigkeit. Die HÖRMANN Industries GmbH hat ...

