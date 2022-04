Nach zwei Jahren Pandemie geht die Eventbranche verändert wieder an den Start: Begrenzte Ticketkontingente und verschobene Konzerte befeuern Zweitmärkte. Dort kann aber niemand für die Echtheit der Tickets garantieren. NFT könnten das Problem lösen. Konzerte, Festivals, Theater - in der Hoffnung auf einen Alltag ohne weitreichende Beschränkungen durch die Pandemie sehnen sich Besucher:innen und Fans nach Live-Veranstaltungen. In diesem Jahr sollen laut Statista die Einnahmen der Ticket-Branche 72 Milliarden US-Dollar betragen, während bis 2026 eine Steigerung auf 94 Milliarden erwartet wird. Kaufwillige, die zu spät dran waren, finden V...

Den vollständigen Artikel lesen ...