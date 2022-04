DJ PTA-Adhoc: Uzin Utz AG: Uzin Utz meldet deutlichen Ergebnisrückgang im ersten Quartal 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ulm (pta059/29.04.2022/17:05) - Die Uzin Utz AG hat für das erste Quartal 2022 vorläufige Zahlen veröffentlicht.

Aus diesen ergibt sich ein deutlicher Rückgang des Ergebnisses im ersten Quartal 2022. Uzin Utz erwartet auf Grundlage der heute vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 einen Konzernumsatz in Höhe von rund 116,3 Mio. Euro (104,6 Mio. Euro Q1/2021), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert um 11,2 % entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank dagegen deutlich um 28,5 % von 12,0 Mio. Euro auf 8,5 Mio. Euro.

Das Ergebnis wird insbesondere durch die signifikanten Preissteigerungen auf den Rohstoffmärkten, die sich durch den Krieg in der Ukraine noch einmal verstärkt haben, belastet. Darüber hinaus verstärken die höheren Energie- und Transportkosten sowie Unsicherheiten in den Lieferketten den negativen Effekt auf das Ergebnis. Diese Faktoren werden die Ergebnissituation voraussichtlich auch im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres beeinflussen. Aufgrund der erheblichen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten gibt das Unternehmen keine Prognose für den weiteren Verlauf des Gesamtjahres ab.

Weitere Informationen finden Sie am 17. Mai 2022 auf der Uzin Utz Webseite unter https://de.uzin-utz.com/investoren/ finanzberichte.

Der Begriff "Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)" wird verwendet wie in der Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns ausgewiesen.

