Fast unbemerkt hat sich die Mayflower 400 erneut auf den Weg gemacht, um nach dem Misserfolg im vergangenen Jahr diesmal die Überquerung des Atlantischen Ozeans zu packen. Dafür soll unter anderem KI von IBM sorgen. Das vollautonom steuernde Schiff Mayflower 400 ist ein unbemannter Trimaran, dessen Kurs über den Atlantik jedermann über ein eigens eingerichtetes Web-Dashboard verfolgen kann. Nachdem die Mayflower im vergangenen Jahr wegen eines vergleichsweise lapidaren Fehlers am Dieselantrieb wieder in den Hafen zurückkehren musste, soll es in diesem Jahr definitiv was werden mit der Fahrt, die vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...