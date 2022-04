BERLIN, April 29, 2022("FXCM Group" oder "FXCM"), der führende internationale Anbieter von Online-Devisenhandel, CFD-Handel, Kryptowährungen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen, veröffentlicht heute die Daten der beliebtesten Instrumente im Monat März in seinen Produktlinien "CFD-Handel mit Einzelaktien" und "proprietäre Aktienkörbe".



FXCM bietet den provisionsfreien* Handel mit Einzelaktien führender Unternehmen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Hongkong und Australien an. Bei den Aktienkorbprodukten von FXCM werden die Aktien mehrerer Unternehmen aus einem Sektor in einem einzigen handelbaren Instrument zusammengefasst. Das Unternehmen verfügt derzeit über ein Portfolio von 16 Aktienkörben. Die Liste der Unternehmen und Gewichtungen ist auf der Website des FXCM-Aktienkorbs verfügbar:

Infolge regulatorischer Bedenken im Zusammenhang mit der US-Notierung chinesischer Aktien war der März ein wichtiger Monat, sowohl für in den USA notierte chinesische ADRs als auch für Aktien aus Hongkong. Die meistgehandelten chinesischen Technologieunternehmen Alibaba Group ADR, Alibaba Group (HK) und Tencent Holdings gehören zusammen mit Tesla und Amazon zu den fünf größten Unternehmen. Auch Ping An Insurance, eine in China ansässige und an der Börse von Hongkong notierte Versicherungsgesellschaft, schaffte zum ersten Mal den Sprung unter die zehn meistgehandelten Aktien.

Da sich der internationale Reiseverkehr nach zwei Jahren Unterbrechung durch die Covid-19-Pandemie wieder normalisiert, zog der Korb der Fluggesellschaften große Aufmerksamkeit auf sich und war nach den FAANG-Aktien der meistgehandelte Korb im März; auch chinesische E-Commerce-Aktien, chinesische Technologieaktien sowie E-Sports- und Gaming-Aktien landeten in den Top Five. Nach einem Rückgang im Februar kehrte der Urankorb in die Top Ten zurück und erreichte seine höchste Platzierung seit seiner Einführung im November letzten Jahres.

Volume Rank Monthly Rank Change Company Symbol 1 - Tesla Inc TSLA.us 2 ?2 Alibaba Group Holding Ltd ADR BABA.us 3 - Amazon.com Inc AMZN.us 4 ?13 Tencent Holdings TENC.hk 5 ?1 Alibaba Group (HK) BABA.hk 6 ?2 Rivian Automotive RIVN.us 7 ?6 Pinduoduo Inc PDD.us 8 ?18 Lucid Group Inc LCID.us 9 ?30 Ping An Insurance PING.hk 10 ?15 Meituan MEIT.hk





Volume Rank Monthly Rank Change Sector Symbol 1 - Big US Tech FAANG 2 ?2 Airlines AIRLINES 3 ?4 China Ecommerce CHN.ECOMM 4 ?2 China Tech CHN.TECH 5 ?4 ESports & Gaming ESPORTS 6 ?3 Crypto Stocks CRYPTOSTOCK 7 ?4 Uranium URANIUM 8 ?5 US Banks US.BANKS 9 ?1 Big China Tech ATMX 10 ?2 Biotech BIOTECH





Die frühere Wertentwicklung und die Beliebtheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Platzierung ergibt sich aus dem FXCM-Kundenvolumen

*FXCM kann auf verschiedene Weise entschädigt werden, u. a. durch einen Aufschlag auf die Spreads, die es von seinen Liquiditätsanbietern erhält, einen Aufschlag bei Übertragungen usw. Die provisionsbasierte Preisgestaltung gilt für "Active Trader"-Kontotypen.

FXCM ist ein führender Anbieter in den Bereichen Online-Devisenhandelbietet Privatkunden-Brokern, kleinen Hedgefonds und Banken in Schwellenländern Zugang zu Großhandelsgeschäften und Liquidität, während es Fonds mit hoher und mittlerer Frequenz Zugang zu Prime-Brokerage-Diensten über FXCM Prime bietet.

Forex Capital Markets Limited: FCA-Registernummer 217689

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

63 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.

Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihre eingesetzten Mittel zu verlieren, eingehen können.

FXCM EU LTD: CySEC-Lizenznummer 392/20

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

74 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter.

Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihre eingesetzten Mittel zu verlieren, eingehen können.

FXCM Australia Pty. Limited: AFSL 309763. Durch den Handel könnten Sie einen Totalverlust Ihrer eingezahlten Mittel erleiden. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben. Wenn Sie sich dazu entschließen, mit den von FXCM AU angebotenen Produkten zu handeln, müssen Sie die Richtlinie für Finanzdienstleistungen, die Erklärung zur Offenlegung von Produkten, die Erklärung zu Zielmärktenund die Geschäftsbedingungen auf www.fxcm.com/au lesen und diese verinnerlicht haben.

FXCM South Africa (PTY) Ltd: FSP-Nr. 46534 . Unser Service umfasst Produkte, die auf Marge gehandelt werden und ein Verlustrisiko bergen, das Ihre eingezahlten Mittel übersteigt. Die Produkte sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben.

FXCM Markets Limited: Die Verluste können die eingezahlten Mittel übersteigen.

