Seltene Erden = E-Mobilität: American Rare Earths bestätigt weitere Mineralisierungen auf La Paz

Anzeige / Werbung La Paz hat Potenzial, die größte Seltene Erden Lagerstätte Nordamerikas zu werden. Diese Übergangsmetalle sind in der Industrie inzwischen unverzichtbar geworden. Beispiele: Smartphones, Akkus, Hybrid-Kfz, Windturbinen.

Durch zusätzliche Bohrungen und Bodenproben konnte American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) im Südwesten des La-Paz-Projekts in Arizona neue Seltenen-Erden-Mineralisierungen identifizieren. Insgesamt neun Kernbohrungen und 668 Bodenproben wurden niedergebracht bzw. genommen. Sie lassen erkennen, dass auch im südwestlichen Teil des La-Paz-Projekts mit einer signifikanten Seltene-Erden-Mineralisierung gerechnet werden kann.

Durchgeführt wurden die Arbeiten von einem fünfköpfigen Team von Geologen, das bis zum 6. April 2022 insgesamt 139 Arbeitstage auf dem La-Paz-Projekt im US-Bundesstaat Arizona investiert hat. Dabei wurden an acht verschiedenen Standorten neun Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 821 Metern niedergebracht. Aus ihnen und vom Boden aus entnahm American Rare Earths insgesamt 677 Proben, die zur Auswertung an das American Assay Labs in Sparks geschickt wurden. Die ersten Ergebnisse dieser Proben könnten bereits im Mai vorliegen und, wenn alles gut läuft, könnten die Arbeiten im Labor bis Ende Juni beendet werden. Erste Bohrdaten zeigen eine ausgedehnte Chlorit- und Epidotalteration in den meisten Bohrlöchern. Aufgrund der visuellen Eindrücke und der bisherigen Erkenntnisse sind die Geologen von American Rare Earths der Ansicht, dass diese Alteration direkt mit dem Seltenen-Erden-Gehalt der Lagerstätten in Verbindung steht.



Bohrarbeiten auf La Paz American Rare Earths hat nun die Chance, die Seltene-Erden-Ressource auf La Paz signifikant zu erweitern

Die neue Explorationskampagne verfolgt das ehrgeizige Ziel, der aktuellen Ressource von 170,6 Millionen Tonnen nach dem australischen JORC-Standard weitere 700 bis 900 Millionen Tonnen hinzuzufügen. Es geht somit um weit mehr als nur um eine partielle Erweiterung, denn die vorhandene Ressource soll, wenn möglich, vervier- oder verfünffacht werden. Die neun neuen Kernbohrungen liefern American Rare Earths dabei zusätzliche geologische Daten über den südwestlichen Teil des Projektgebiets und vermitteln einen ersten Einblick von den Alterationstypen und der TREO-Mineralisierung in dieser Zone des La-Paz-Projekts. Inzwischen wurde die Arbeiten vor Ort zunächst abgeschlossen und nun verlagern sich die Aufgaben auf die Auswertung der Proben im Labor und die Aufarbeitung der Ergebnisse am Schreibtisch und in den Datenbanken. Hier gilt es nun, die nächste Phase der Exploration zu planen und vorzubereiten. Schon die nächste Explorationsphase könnte die Ressource massiv vergrößern

Noch ist es viel zu früh, um eine endgültige Beurteilung vornehmen zu können. Doch es wurde deutlich, dass die Struktur im Südwesten von La Paz von mehreren Verwerfungen und Fugen dominiert wird. Von ihnen wird erwartet, dass sie einen direkten Einfluss auf die Mineralisierung haben. Ein wichtiger Schritt bei den nun folgenden Arbeiten zur Vorbereitung der nächsten Phase der Exploration wird deshalb sein, diese Fugen und Verwerfungen sorgfältig zu kartieren und auszuwerten, damit für die nächste Bohrkampagne die besten Zielgebiete als Bohrplätze ausgewählt werden können.



Woher kommen Seltene Erden Übergangsmetalle

Für die in American Rare Earths investierten Anleger sind das sehr gute Nachrichten, denn sie deuten an, dass das La-Paz-Projekt nicht nur eine deutlich größere Ressource enthält als bislang bekannt ist. Die jüngst abgeschlossenen Arbeiten vermitteln zudem auch den Eindruck, dass der Südwesten des Projektgebiets eine Schlüsselstelle für das Bemühen des Unternehmens darstellt, die bekannte Ressource auf La Paz um den Faktor drei, vier oder fünf zu vergrößern.



