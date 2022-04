DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Auf umfassende Finanzierung mit Voltaire Finance B.V. geeinigt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta073/29.04.2022/20:40) - Die Wild Bunch AG (" WildBunch") und die Voltaire Finance B.V. (" Voltaire") haben sich auf eine umfassende Finanzierung der Wild Bunch Gruppe mit Hilfe eines Finanzierungsrahmenvertrags geeinigt.

Dieser Rahmenvertrag sieht einen Rahmen für Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro vor, die Wild Bunch in separaten Tranchen über einzelne Darlehensverträge während der Laufzeit des Rahmenvertrags in Anspruch nehmen kann. Wild Bunch erwartet, dass dieser Finanzierungsrahmenvertrag sowie ein Darlehensvertrag über die erste Tranche in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

In der ersten Tranche beabsichtigt Wild Bunch, ein unbesichertes Darlehen in Höhe von 17 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 5 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis zum 31. März 2024 aufzunehmen. Wild Bunch hat das Recht, das Darlehen vor dem Ende der Laufzeit zurückzuzahlen.

Die Mittel aus den Darlehen aus der neuen Rahmenvereinbarung sollen zur Wiederbelebung der Geschäftstätigkeit von Wild Bunch und zur Ausweitung der operativen Aktivitäten auf den US-amerikanischen und britischen Markt auch durch Fusionen und Übernahmen verwendet werden.

Zusätzliche Angaben nach § 111c Aktiengesetz (AktG)

Gemäß der Stimmrechtsmitteilung vom 11. Mai 2021 hält Voltaire 96,2 % der Stimmrechte an Wild Bunch und gilt damit als nahestehende Person gem. 111a (1) 2 Aktiengesetz.

Bei der ersten Tranche handelt es sich um ein unbesichertes endfälliges Darlehen mit einem Zinssatz von 5 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis zum 31. März 2024, das gegenüber bestimmten Bankkrediten nachrangig ist. Wild Bunch hat das Recht auf vorzeitige Rückzahlung mit aufgelaufenen Zinsen, aber ohne Vorfälligkeitsentschädigung.

Auf der Grundlage von Informationen aus der Marktpraxis entsprechen die Bedingungen des Finanzierungsrahmenvertrags und der ersten Tranche dem Grundsatz des Fremdvergleichs. Wild Bunch wurde von externen Beratern in Bezug auf den Finanzierungsrahmenvertrag und die erste Tranche unterstützt.

Der Aufsichtsrat von Wild Bunch hat dem oben genannten Finanzierungsrahmenvertrag und der ersten Tranche von 17 Millionen Euro zugestimmt.

Benachrichtigung: Sophie Jordan (Co-CEO; Vorstandsmitglied)

Aussender: Wild Bunch AG Adresse: Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: René Schwuchow Tel.: +49 30 880 91-746 E-Mail: rschwuchow@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu

ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

