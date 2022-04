Der Mai ist zwar der Wonnemonat, aber trotzdem bei den Börsianern gefürchtet. Sell in may and go away, heißt es schließlich. Seit 1928 bis heute hat der S&P 500 im Mai durchschnittlich 0,1 Prozent verloren. Wer bis September fernblieb, verpasste aber drei starke Monate. Auf kürzere Sicht ergibt sich ein gemischtes Bild.Sell in May and go away - was den DAX angeht, war das in den vergangenen 20 Jahren kein schlechter Rat. Im Mai kletterte der Index zwar noch um 0,6 Prozent im Schnitt, im Juni ...

