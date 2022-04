von Nicholas Jasinski, Euro am Sonntag Aktiensplits sind wieder in Mode, und Unternehmen, die ihre Aktien aufteilen, werden an der Börse schnell belohnt. Zu den Unternehmen, die in letzter Zeit ihre Aktionäre um Zustimmung zu einem Aktiensplit baten, gehören die Google-Muttergesellschaft Alphabet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...