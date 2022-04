In 2 Sätzen Warren Buffett hat seit 1965 mehr als 760 Mrd. US-Dollar an Wert für seine Aktionäre geschaffen. Obwohl Apple und BofA die größten Beteiligungen von Berkshire Hathaway sind, hat Buffett weit mehr für den Kauf einer anderen Aktie ausgegeben. Wenn es um den Aufbau von Vermögen geht, verdient Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) CEO Warren Buffett einen Platz ganz oben auf dem Treppchen. Das Orakel von Omaha, wie er genannt wird, ist zwar nicht der reichste Mensch der Welt, aber er hat in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...