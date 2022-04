Die Allianz beschleunigt die Umsetzung ihrer Klimastrategie und hat neue Ziele für ihr Kerngeschäft und den Geschäftsbetrieb angekündigt. So will das Unternehmen früher als geplant die Treibhausgasemissionen auf null reduzieren. Außerdem wird die Allianz ab 2023 keine neuen Öl- und Gasfelder mehr versichern und auch nicht mehr in diese investieren.Wie der Münchner Versicherer am Freitag mitteilte, wird er in der Kapitalanlage von Versichertengeldern und im der Schaden- und Unfallversicherung ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...