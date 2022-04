LVMH hat zuletzt mit seinen Zahlen zum ersten Quartal ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Bereits das Geschäftsjahr 2021 war das beste der Firmengeschichte. Im Moment kommt der Aktienkurs nicht so richtig in Schwung. Dabei sind die Analysten weiterhin optimistisch und auch aus China kommen positive Nachrichten.Die britische Investmentbank HSBC etwa hat jüngst das Kursziel für LVMH von 750 auf 800 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Analyst Erwan Rambourg ist in seiner aktuellen Studie ...

