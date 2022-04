Atlantic Lithium: diese Rohstoff-Aktie sollten Trader jetzt auf dem Schirm haben! >>> BREAKOUT-SETUP mit ALL <<<

Kursplus rund 200% in 6 Monaten! Lithium aus aus Ghana und Elfenbeinküste! Übernahmegerüchte rund um Altlantic Lithium (ALL). Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ALL ISIN: AU0000XINEX3

Rückblick: Das Wertpapier befindet sich in einem stabilen mittelfristigen Aufwärtstrend. Bei einem Kursplus von rund 200 Prozent in sechs Monaten lohnt es sich, genauer hinzuschauen, zumal die Aktie den kurzfristigen Ausflug unter den 20er-EMA beendet hat und auch die Kurslücke vom letzten Wochenende geschlossen hat.

Chart vom 29.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 56.60 GBP





Meine Expertenmeinung zu ALL

Meinung: Das Unternehmen ist an der London Stock Exchange notiert, hat aber seinen Sitz in Australien. Beim operativen Geschäft hingegen dreht es sich um Lithium-Abbau in den westafrikansichen Staaten Ghana und Elfenbeinküste. Dieser hat wohl das Interesse weiterer Rohstoff-Investoren geweckt, so dass Übernahmegerüchte die Kursentwicklung der letzten Monate begünstigt haben.

Mögliches Setup

Setup: Die sich gerade formierende Seitwärtsbewegung markiert die Risikospanne, die im Vergleich zum Gewinnpotential gering erscheint. Das Kursziel beim Allzeithoch vom 12. April wäre in greifbarer Nähe. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ALL.

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/atlantic-lithium-diese-rohstoff-aktie-sollte-trader-jetzt-auf-dem-schirm-haben/