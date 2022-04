Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit "Abliefern" und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Kursentwicklung bestätigt das.Wichtig für den zweitgrössten Aktionär Nel Asa (15,85 %) in doppelter Hinsicht. Einmal als Aktionär der Everfuel A.S.(ISIN: DK0061414711) natürlich und andererseits als bisheriger "Haus- und Hoflieferant" für Tankstellentechnologie und Elektrolyseure. Everfuel und Greenstat wollen in einem Joint Venture einen Wasserstoff-Hub in Kristiansand, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...