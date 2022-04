Mit einem Riesenschritt in Richtung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen hat Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) heute mit der weltweiten Enthüllung des AVINYA-Konzepts ein überwältigendes Debüt gegeben ein Ausdruck der Vision des Unternehmens von einem reinen Elektrofahrzeug auf der Grundlage seiner GEN 3-Architektur. Abgeleitet aus der Sanskrit-Sprache steht der Name AVINYA für "Innovation". Das AVINYA-Konzept führt eine neue Art der Mobilität ein, die enorme Geräumigkeit und Komfort freisetzt, ohne durch traditionelle Segmentierung eingeschränkt zu werden. Es ist vollgepackt mit New-Age-Technologie, Software und künstlicher Intelligenz, die im Hintergrund arbeiten, um während der Fahrt für Wohlbefinden und Ruhe zu sorgen. Dieses Konzept bietet ein äußerst erstklassiges, aber dennoch einfaches und beruhigendes Kundenerlebnis und wird für die Mehrheit der Kunden in den schnell wachsenden Segmenten mit hohem Volumen von heute ziemlich zugänglich sein. Damit ist TPEM bereit, eine neue Art von Elektrofahrzeugen zu entfesseln, die den Automobilbereich neu definieren werden. Dieses wegweisende Elektrofahrzeug wird bis 2025 auf den Markt kommen.

Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) today made a smashing debut with the global unveil of the AVINYA Concept an expression of the Company's vision of a Pure Electric Vehicle, based on its GEN 3 architecture. A vision pivotal in signalling a 'New Paradigm', this concept reflects the Company's new identity, an identity which is here to challenge the status quo. All set to be introduced to the market by 2025, the AVINYA Concept will give rise to a new breed of EVs. In the image, (L-R) Mr. Anand Kulkarni, Vice President, Product Line Operations, Tata Passenger Electric Mobility Ltd., Mr. Vivek B Srivatsa, Head, Marketing, Sales and Service Strategy, Tata Passenger Electric Mobility Ltd., Mr. Martin Uhlarik, Head of Design, Tata Motors, Mr. N Chandrasekaran, Chairman, Tata Sons and Tata Motors and Mr. Shailesh Chandra, Managing Director, Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. and Tata Passenger Electric Mobility Ltd., along with the stunning AVINYA. (Photo: Business Wire)