Die NFT-Affen des Bored Ape Yacht Club haben vor dem großen Otherside-Metaverse-Start an diesem Wochenende einen neuen Rekord aufgestellt. Keiner der Affen ist unter 149 Ether erhältlich. Schon die ganze Woche über steigen die Preise für die NFT-Affen aus dem Bored Ape Yacht Club (BAYC). Das dürfte im Zusammenhang mit dem am Samstag startenden Metaverse-Spiel Otherside von Yuga Labs, dem Unternehmen hinter dem BAYC,zu sehen sein. Die Affen stehen nun an einer Preisuntergrenze von 149,5 Ether, was einem Gegenwert von rund 423.000 US-Dollar zum aktuellen Kurs bei Veröffentlichung ...

