Martin Kögel, Vorstand der VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4), im Exklusivinterview über Wettbewerbsvorteile im SAP-Umfeld, EBITDA-Margen von 30 % und ein Börsenlisting in Deutschland. Also noch etwas Zeit sich näher mit dem Unternehmen zu befassen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Dabei hilft ein "Blick auf die Macher" hinter dem Namen. Die in Berlin ansässige VOQUZ Labs AG ist seit Juli 2021 an der Wiener Börse notiert. Der führende Spezialist für SAP-Lizenz-Management, der im Geschäftsjahr 2021 um 33% gewachsen ist und dabei eine EBIT-Marge von 21% erzielte, hat ehrgeizige M&A-Pläne. ...

