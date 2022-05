Donner&Reuschel-Chefvolkswirt Carsten Mumm über Russlands Gaspoker, Rückschlagpotenzial beim DAX und wer jetzt an der Börse gute Karten hat. Von Wolfgang Ehrensberger. Angesichts neuer russischer Gas-Drohungen: Wie hoch schätzen Sie derzeit das Risiko einer Energiekrise in Europa ein? Mumm: Das Risiko ist signifikant, kann aber kaum in konkreten Wahrscheinlichkeiten ausgedrückt werden. Letztlich hängt es von unberechenbaren Entscheidungen, vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...