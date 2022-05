Köln (ots) -- VOX sichert sich im April in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erstmals Platz 2 der Privatsender- VOX platziert sich im April außerdem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erstmals auf Platz 3 aller Sender- VOX bei den Gesamtzuschauer:innen durchgehend auf Platz 3 der Privatsender seit Dezember 2020VOX beschließt den Monat April in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit neuen Rekorden:14-59: Mit 6,6 Prozent Monatsmarktanteil platziert sich der Kölner Sender erstmals überhaupt direkt hinter RTL auf Platz 2 der Privatsender in Deutschland und steigert sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte (März 2022: 6,4 %), im Vergleich zum Vorjahr sogar um 0,3 Prozentpunkte (April 2021: 6,3 %).14-49: Erfolg auch bei den jungen Zuschauer:innen! Hier sichert sich VOX im April mit sehr guten 7,3 Prozent Marktanteil erstmals Platz 3 aller Sender in Deutschland. Das bedeutet ebenfalls eine Steigerung zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte (März 2022: 7,0 %) und eine Steigerung zum Vorjahr um starke 0,5 Prozentpunkte (April 2021: 6,8 %).VOX bleibt ebenfalls bei den Zuschauer:innen ab 3 Jahren in der Erfolgsspur und erzielt mit 4,9 Prozent im April einen guten Marktanteil, sichert sich damit bei den Gesamtzuschauer:innen seit Dezember 2020 durchgehend Platz 3 der Privatsender und markiert eine Steigerung um 0,2 Prozentpunkte sowohl zum Vormonat (März 2022: 4,7 %) als auch zum Vorjahr (April 2022: 4,7 %).Die sehr gute Performance von VOX im April liegt unter anderem an neuen Folgen der erfolgreichen Gründer-Show "Die Höhle der Löwen", die im Vergleich zur Frühjahrsstaffel 2021 nach Marktanteilen noch zugelegt hat. Das beliebte VOX-Format "Grill den Henssler" bleibt auch auf Erfolgskurs und überzeugt mit Marktanteilen über Senderschnitt. Erfolgreich gestartet sind im April zudem die neue Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", die neue Reihe "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" sowie das RTL+ Original "Friedmanns Vier" mit Tom Beck in der Hauptrolle.Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / 27.-30.04.2022 vorl. gew. / Stand: 01.05.2022Pressekontakt:Finja JunkerRTL Deutschland GmbHVOX Kommunikationfinja.junker@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5209837