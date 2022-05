Fidelity Investments, einer der größte Anbieter von Pensionssparplänen der USA, will Arbeitnehmern in den USA eine Möglichkeit bieten, einen Teil ihrer privaten Altersvorsorge in Bitcoin zu investieren (DER AKTIONÄR berichtete). Während Kryptofans applaudieren, kommt von den Aufsichtsbehörden deutliche Kritik.Ali Khawar, der stellvertretende Sekretär der Employee Benefits Security Administration im US-Arbeitsministerium äußerte im Interview mit dem Wall Street Journal (WSJ) "schlimmste Befürchtungen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...