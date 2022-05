Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) -Heute gab Ugreen (https://www.ugreen.com/) die weltweite Markteinführung der HiTune T3 True Wireless ANC-Ohrhörer bekannt. Vor der internationalen Markteinführung wurden die T3-Ohrhörer in Großbritannien getestet, wo sie positive Kritiken erhielten.Gleicher Sound, neue FarbeWährend der internationalen Veröffentlichung wird Ugreen eine zweite Farboption für die T3-Ohrhörer herausbringen. Bisher waren die Ohrstöpsel nur in weißer Farbe erhältlich, aber jetzt werden sie auch in schwarz angeboten. Die schwarze Version der T3-Ohrhörer behält den gleichen schlanken Formfaktor und bietet die gleiche hochwertige Audioqualität.T3 HauptmerkmaleDie T3-Ohrhörer sind mit dynamischen 10-mm-Treibern aus PU+Wool-Verbundmaterial ausgestattet, die druckvolle und dynamische Bässe bieten, ohne die mittleren und hohen Töne zu beeinträchtigen.Darüber hinaus bieten sie Feed-Forward ANC, das Umgebungsgeräusche um 25 dB reduzieren kann. Es handelt sich um ein vom HiTune Acoustics Lab entwickeltes System. ANC erzeugt keinen Druck im Innenohr, so dass der Hörer stundenlang bequem seine Musik genießen kann.Die T3-Ohrhörer sind außerdem mit dem Real Voice 4.0 System zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen ausgestattet, das 90 % der Außengeräusche effektiv herausfiltert.VerfügbarkeitDie HiTune T3 Ohrhörer wurden im Februar auf Amazon UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B09HBSVQ3P) mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 35,99 £ eingeführt. Heute werden die T3-Ohrhörer auf Amazon US (http://www.amazon.com/dp/B09LTPNWSQ) und mehreren europäischen Amazon-Stores (https://www.amazon.de/dp/B09LTPNWSQ) zum Preis von 35,99 $ eingeführt. Außerdem werden sie auf Ugreens offizieller Website (https://www.ugreen.com/products/hitune-t3-anc-wireless-earbuds) um den 7. Mai erhältlich sein.Informationen zu HiTuneHiTune ist eine Untermarke von Ugreen, die hochwertige Audiogeräte anbietet, die sich auch der Durchschnittsbürger leisten kann. Gute Audiogeräte sind oft unerschwinglich, aber das muss nicht so sein.Informationen zu UgreenUgreen ist ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik. Ugreen hat sich dem Streben nach Spitzenleistungen in Forschung und Entwicklung verschrieben, mit dem Ziel, den Verbrauchern von Elektronikprodukten einen höheren Mehrwert zu bieten.Verwandte Links https://www.ugreen.com/Kontakt:pr@ugreen.com Ugreen Limitedhttps://www.ugreen.com/Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1805798/T3_earbuds__Black_1.jpgOriginal-Content von: Ugreen Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162629/5210101