München (ots) -MagentaSport erweitert sein attraktives Basketball-Portfolio um ein weiteres starkes Live-Angebot: das gesamte Final Four der Champions League in Bilbao mit den MHP RIESEN Ludwigsburg. Der Turnierstart erfolgt am Freitag, 6. Mai, mit den beiden Halbfinals ab 18 Uhr. Die MHP RIESEN Ludwigsburg treffen um 21 Uhr auf den spanischen Überraschungsklub BAXI Manresa. Die Sieger der beiden Halbfinals spielen am Sonntag, 8. Mai, um 20 Uhr den Champions League-Sieger aus. MagentaSport zeigt alle 4 Partien des Final Four-Turniers live und kostenfrei. Ludwigsburgs Vorstand Alexander Reil gibt für Bilbao ein klares Ziel vor: "Wir fahren da hin, um 2 Spiele zu gewinnen und den Titel zu gewinnen." Die Generalprobe verloren die MHP-Riesen gegen Oldenburg mit 86:102, dabei gab Rickey Paulding seinen BBL-Abschied. Ludwigsburgs Trainer John Patrick würdigt Paulding als "Michael Jordan der BBL".Reil "sagt ganz klar: Wir fahren da hin, um 2 Spiele zu gewinnen und den Titel zu gewinnen"Alexander Reil, Ludwigsburgs Erster Vorsitzender, hat hohe Ansprüche an das Final Four der Champions League: "Bilbao ist eine wunderschöne Stadt, aber wir fahren da nicht hin, um die Stadt zu besichtigen. Wenn wir unter den letzten Vier sind, dann haben wir auch ganz klar das Ziel, den Titel zu gewinnen. Wohlwissend, dass es extrem schwierig sein wird. Vor allem die spanischen Top-Mannschaften, die dabei sind. Aber auch Holon, die uns zweimal bereits geschlagen haben. Also, das wissen wir, was da auf uns zukommt. Für uns ist es ein toller Erfolg, soweit gekommen zu sein. Und trotzdem sage ich ganz klar: wir fahren da hin, um 2 Spiele zu gewinnen und den Titel zu gewinnen."MagentaSport zeigt am Freitag beide Halbfinals und die beiden Platzierungsspiele am Sonntag live. Die Ludwigsburger treffen zum Auftakt am Freitag um 21 Uhr auf den Überraschungsklub BAXI Manresa, der in der spanischen Liga Vierter ist. "Ich finde es toll, dass MagentaSport das Final Four überträgt. Das ist eine sehr positive Geschichte."Jonas Wohlfarth-Bottermanns Ausblick: "Wir fühlen uns gut. Klar haben wir auch ein paar kleinere Verletzungen. Aber wir haben das Glück und die Chance, dass alle rechtzeitig fit werden. Ich denke, dass wir dann nahe an die 100 Prozent kommen werden, damit alles gut läuft in Bilbao."Jordan Hulls ist trotz verpatzter Generalprobe zuversichtlich: "Wir vertrauen in unsere Stärken. Wir müssen sicher mehr Augenmerk auf eine gute Defense legen."Goody bye und Danke, Rickey Paulding: Der "Michael Jordan der BBL"MHP RIESEN Ludwigsburg - EWE Baskets Oldenburg 86:102Nach 15 Jahren in Oldenburg beendet Rickey Paulding, 584 BBL -Partien mit 7959 Punkten, seine BBL-Karriere mit einem Sieg in Ludwigsburg. John Patrick, Trainer der MHP RIESEN, würdigte den 39jährigen als den "Michael Jordan der BBL". Seine Mitspieler hatten ein schönes Abschiedsgeschenk parat: einen sehr konzentrierten, engagierten Auftritt. Rickey Paulding warf 8 Punkte und wurde 20 Sekunden unter den Ovationen der Ludwigsburger und rund 400 mitgereisten Oldenburger Fans verabschiedet. Und nach dem Spiel noch lange gefeiert.Über seinen letzten Auftritt sagt Rickey Paulding: "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Meine Familie ist hier, unsere großartigen Fans sind da. Alle in der Halle haben mich großartig begleitet. Es ist ein toller Zeitpunkt für den Abschied. Ich bin jetzt sehr glücklich."Oldenburg belohnt sich und Paulding nach einer schwierigen Saison mit einem Erfolg. Eine Art "Lieblingsspiel" für Paulding, der aber auch bei seinem 584. BBL-Auftritt erklärt: "Ich wollte das Spiel wirklich gewinnen. Mann, wir haben hart gekämpft. Das ist ein gutes Team. Jeder hat ein starkes Spiel geliefert."Über seinen letzten Auftritt, bei dem jeder nur über ihn, Rickey Paulding, sprach: "Ja, das war nicht ganz einfach. Ich wollte aggressiv spielen. Ich wollte alles geben, um das Spiel zu gewinnen."Die Paulding Story: https://thinxpool.files.com/f/85d57347558ea19eÜberblick: Champions League Final Four komplett live bei MagentaSportFreitag, 06. Mai 2022Halbfinale 1, 18 Uhr TO: HAPOEL U-NET Holon - Lenovo TeneriffaKommentar: Basti UlrichHalbfinale 2, 21 Uhr TO: MHP RIESEN Ludwigsburg - BAXI ManresaKommentar: Michael KörnerSonntag, 08. Mai 2022Spiel um den 3. Platz, 17.00 Uhr TO: Verlierer HF1 - Verlierer HF 2Kommentar: Markus KrawinkelFinale Champions League, 20 Uhr TO: Sieger HF1 - Sieger HF2Kommentar: Michael KörnerDen aktuellen Überblick aufs MagentaSport-Programm gibt's immer hier: www.magentasport.de/programm