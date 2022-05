Stuttgart (ots) -



Ein Grund, warum Bundeskanzler Olaf Scholz die dauerhafte Aufrüstung der Bundeswehr bislang eher halbherzig vertritt: Es mangelt ihm an Rückhalt der Gewerkschaften, somit auch an Teilen seiner Basis. Die sehen angesichts neuer Schuldenberge harte Zeiten aufziehen, in denen nicht mehr alle Krisenfolgen vom Staat aufgefangen und ihre Anliegen zurückgestellt werden. Wenn aber die Regierung die Wünsche immer öfter zurückweist, ist der Zusammenhalt bedroht, der angesichts der künftigen Herausforderungen wie des Strukturwandels so wichtig wäre.



