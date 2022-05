Warren Buffett ist kein Bitcoin-Freund. Auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway machte er seine ablehnende Position noch einmal deutlich. Seine Milliarden steckt Buffett stattdessen in verschiedene Öl- und Tech-Konzerne. Der Bitcoin mag in den vergangenen Jahren an Akzeptanz in der Gesellschaft und der Finanzwelt gewonnen haben. Für den als "Orakel von Omaha" bekannten Starinvestor Warren Buffett ist das aber offenbar noch lange kein Grund, seine abwehrende Haltung gegenüber der größten Kryptowährung der Welt aufzugeben. Im Gegenteil: Im Rahmen der auch als "Woodstock für Kapitalisten" bezeichneten ...

