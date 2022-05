DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Konferenz

CytoTools AG: HEUTE um 16:00 - Der Vorstand der CytoTools AG im Gespräch mit Aktionären/-innen



02.05.2022 / 00:19

HEUTE um 16:00 - Der Vorstand der CytoTools AG im Gespräch mit Aktionären/-innen Darmstadt, 2.5.2022 - Wie in der Corporate News vom 26.4.2022 mitgeteilt wurde, beantwortet der Vorstand der CytoTools AG heute, 2.5.2022 in der Zeit von 16:00-17:00 Fragen von Aktionären/-innen im Zusammenhang mit der laufenden Kapitalmaßnahme. Die Einwahl (Zoom) ist möglich über https://us06web.zoom.us/j/83514762243?pwd=bmJ1YWRVWnBLUnRnS29CU28yZXJXZz09 Über CytoTools

Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 64,86% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,21% an der CytoPharma GmbH hält. Hinweis Die Gestattung der Veröffentlichung des WIB durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, das WIB zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, zu verstehen. Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Bruno Rosen

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-6151-95158-12

Fax: +49-6151-95158-13

E-Mail: kontakt@cytotools.de

