DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Geprüfter Geschäftsbericht 2021 vorgelegt - Substanzielles Wachstum - Jahresgewinn nach Steuern (NOPAT) CHF 8.564 Mio. + 173.05 Prozent

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Freienbach (pta002/02.05.2022/06:00) - Swiss Estates AG hat am Freitag den 29. April 2022 nach Börsenschluss den geprüften Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 ankündigungsgemäss und fristgerecht vorgelegt.

Der EBITDA beläuft sich auf TCHF 13'015 (Vorjahr TCHF 7'260 / +79.26%), das Jahresergebnis vor Steuern auf TCHF10'594 (Vorjahr TCHF 4'252 / +149.15 %) und der Jahresgewinn auf TCHF 8'564 (Vorjahr TCHF 3'136 / +173.05%).

Der Innere Wert (Net Asset Value) pro Titel zu nominal CHF 5.00 stieg per 31.12.2021 auf CHF 15.49 (Vorjahr CHF 12.84 / +20.65%).

Die Bilanzsumme stieg im Berichtszeitraum auf TCHF 170'495 (Vorjahr TCHF 161'983 / +5.30%), wobei sich das Eigenkapital nach latenten Steuern auf TCHF 52'134 (Vorjahr TCHF 43'565 / +19.65%) erhöhte, was in der Konsequenz zu einer Eigenkapitalquote von 30.6% (Vorjahr 26.9% / +14.05%) führte.

Gleichzeitig sanken die Hypothekarverbindlichkeiten auf TCHF 105'202 (Vorjahr TCHF 106'401 / -1.13%), während sich der Verkehrswert der Renditeliegenschaften auf TCHF 166'784 (Vorjahr TCHF 156'706 / +6.45%) erhöhte.

Aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ("pandemiebedingte Leerstände") sank der Nettoliegenschaftsertrag im Berichtszeitraum auf TCHF 5'448 (Vorjahr TCHF 5'802 / -6.10 %), wobei anzumerken ist, dass diese Leerstände unterdessen wieder vollständig neu vermietet werden konnten.

Der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Jahresrechnung gemäss Swiss GAAP FER, dem Bericht des unabhängigen Bewertungsexperten und den Berichten der Revisionsstelle, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Freienbach auf und ist zudem seit dem 29. April 2022 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik «Investor Relations» bzw. «Downloads» verfügbar. Diese Unterlagen können auch kostenlos von der Gesellschaft bezogen werden.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2022 wird in den nächsten Tagen fristgerecht an die Aktionäre mittels A-Post versandt und im SHAB (Schweizerisches Handelsamtsblatt) publiziert.

Aufgrund der aktuell noch immer unsicheren Entwicklung hinsichtlich der Covid-19-Pandemie wird die Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 auf schriftlichem Weg durchgeführt, wobei der unabhängige Stimmrechtsvertreter im jeweiligen Auftrag der Aktionäre abstimmt. (Rechtsgrundlage: Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [ Covid-19 ] [ Covid-19-Verordnung 3 ] vom 19. Juni 2020 [ gültig bis 31. Dezember 2022 ] ).

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

