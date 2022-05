Die Aussichten für BP bleiben gut. Die Gewinne sprudeln beim Energieriesen - und ein Ende der Phase hoher Ölpreise ist nicht in Sicht. So hatten Brent, WTI & Co am Freitag an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Denn das Ölkartell Opec+ will trotz des hohen Preisniveaus und der Sanktionen gegen Russland seine Rohölförderung wohl nur moderat anheben.Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von Delegierten. Man verwies auf die harte Corona-Politik der Chinesen, die das Weltwirtschaftswachstum und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...