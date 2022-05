Welche Themen sind am Montagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Volkswagen bindet sich bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens langfristig an den US-Chipkonzern Qualcomm, deutsche Autobauer werden in diesem Jahr wegen Problemen mit der Teileversorgung rund 700.000 Autos weniger fertigen können als geplant und ProSiebenSat.1 pocht angesichts zunehmender Avancen seines italienischen Großaktionärs auf die eigene Unabhängigkeit. ...

