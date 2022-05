Tesla-Chef Elon Musk hat mitten in seinem Übernahme-Versuch bei Twitter in der vergangenen Woche weitere große Pakete von Aktien des Elektroauto-Herstellers verkauft. Er trennte sich insgesamt von rund 9,6 Millionen Tesla-Aktien und nahm damit ungefähr 8,4 Milliarden Dollar ein, wie aus Unterlagen bei der Börsenaufsicht SEC hervorgeht.Danach seien aber vorerst keine weiteren Verkäufe mehr geplant, schrieb er in der Nacht zu Freitag bei Twitter. Musk nannte in den Unterlagen keine Gründe für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...