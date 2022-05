Die Aktie von Verbio ist am Freitag nach kritischen Aussagen der beiden Bundesministerinnen Svenja Schulze und Steffi Lemke kräftig unter Druck geraten. Der Firmenlenker des Biokraftstoff-Spezialisten, Claus Sauter, zeigt sich in einem Kommentar "sehr verwundert" über die Reaktion des Kapitalmarktes."Die aktuelle deutsche Gesetzgebung begrenzt bereits seit 01. Januar 2022 die Verwendung von Nahrungsmittelrohstoffen für die Biokraftstoffproduktion auf circa vier Prozent. Das ist also nichts Neues. ...

