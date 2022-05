Volkswagen hat sich entschieden. Autonomes Fahren soll in Zukunft mit Qualcomm erreicht werden. Leoni gerät von allen Seiten unter Druck. Sowohl die Kunden als auch die Zulieferer setzen dem Kabelspezialisten zu. TUI wird immer optimistischer. Nach starken Buchungen im März soll auch der April sehr stark ausgefallen sein.Der Handel in Asien wird heute früh nur von wenigen Börsenplätzen bestritten. So sind die chinesischen Börsenplätze, Indonesien, Malaysia, Taiwan und Vietnam geschlossen. In Europa werden heute die Börsen in Irland und ...

