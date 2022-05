DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

- Auftragseingang + 47% - Umsatz + 16% - EBT + 20% Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, konnte die positive Entwicklung im ersten Quartal 2022 fortsetzen. So stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr (510 T€) um 47% auf jetzt 750 T€. Der Konzernumsatz konnte im witterungsbedingt traditionell umsatzschwachen ersten Quartal um 16% auf 513 T€ (Vorjahr 443 T€) gesteigert werden. Davon entfielen 354 T€ auf das Produkt "Dachmanagement" (Vorjahr 352 T€) und 157 T€ auf das Produkt "Betreiberpflichten Controlling" (+73% zu Vorjahr 91 T€). Besonders erfreulich ist der Umsatzsprung im Bereich "Betreiberpflichten Controlling", der im Gegensatz zum Dachmanagement wetterunabhängig generiert werden kann. Damit hat die Gesellschaft die Planungen bei Auftragseingang und Umsatz erreicht. Dazu Vorstand Uwe Brodtmann: "Solutiance wächst weiter dynamisch. Beim Umsatz wäre in Anbetracht unseres Auftragsbestandes noch mehr drin gewesen. Aber nicht nur wir, sondern auch unsere Dachdeckerpartner hatten mit hohen Krankenständen zu kämpfen. Im April haben wir eine deutliche Dynamik im Umsatz gesehen, die sich in den Folgemonaten fortsetzen wird. In der Summe aus Umsätzen in Q1 und Auftragsbeständen für 2022 haben wir den kompletten Vorjahresumsatz in Höhe von 2.072 T€ bereits überschritten." Das konsequent fortgeführte Kostenmanagement und die in Folge verbesserte Bruttomarge führten zusammen mit dem Umsatzanstieg zu einer überproportionalen Ergebnisentwicklung. Mit -462 T€ EBT kam es in Q1 2021 gegenüber 2021 zu einer Verbesserung um 20% (- 580 T€). Mit der laufenden Kapitalerhöhung, deren Bezugsfrist am 3. Mai endet, soll der für das Wachstum nötige Kapitalbedarf bis in das Frühjahr 2023 gedeckt werden. Dazu Vorstand Jonas Enderlein: "Wir bedanken uns, gerade in Anbetracht des schwierigen Börsenumfeldes, für das Vertrauen der Investoren, die sich an der Kapitalerhöhung beteiligen. Wir werden weiterhin dafür kämpfen unsere Ziele zu erreichen und das Vertrauen am Kapitalmarkt zurück zu gewinnen." Verfolgen Sie die Entwicklung der Solutiance AG auch auf LinkedIn, Xing, Twitter und Facebook.

