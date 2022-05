Der Ausverkauf an den US-Märkten am Freitag wirkt sich zum Handelsauftakt im DAX deutlich negativ aus und drückt den deutschen Leitindex unter die Marke bei 14.000 Punkten. 30 Minuten vor dem Xetra-Start wird der DAX 1,4 Prozent schwächer bei 13.897 Zählern berechnet.In der Vorwoche hatte der DAX sich zeitweise bereits 13.500 Punkten genähert, bevor ihm eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent. In den USA waren die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...