Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Entwicklung in den USA ist im ersten Quartal des Jahres ins Stocken geraten, so die Analysten der Helaba.Das in der letzten Woche vermeldete BIP-Wachstum habe annualisiert bei -1,4% gg. Vorquartal gelegen. Zwar hätten Konsum und Investitionen zulegen können, sodass die heimische Endnachfrage ein ordentliches Plus aufgewiesen habe, die Lagerveränderungen und vor allem das "Loch" in der Handelsbilanz hätten für ein Minus gesorgt. Die Erwartungen bezüglich der FED-Geldpolitik hätten sich aber kaum verändert. Weiterhin werde in dieser Woche fast unisono mit einem Zinsschritt der FED um 50 Basispunkte gerechnet. ...

