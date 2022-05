Berlin (ots) -Die Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat sich zufrieden darüber geäußert, dass sich der 1. Mai in Berlin vergleichsweise friedlich gestaltet habe.Slowik begründete das am Montag im rbb24 Inforadio unter anderem mit intensiven "Kooperationsgesprächen" der Berliner Polizei mit dem Versammlungsleiter der sogenannten Revolutionären 1. Mai-Demo: "Wir haben durchaus auch seine Interessen berücksichtigt mit der Route, die verändert werden musste, aber doch möglichst nah an seiner Route blieb."Als weiteren Grund nannte die Polizeipräsidentin die strengen Auflagen ihrer Behörde. Außerdem "denke ich, dass wir wirklich gute Konzepte hatten, insbesondere auch am "neuralgischen Punkt", am Kotti."Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/OuOkMWPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5210306