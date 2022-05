Es könnte noch heftiger werden

Die Schlusskurse im Wochen- und vor allem auch im Monatschart an der Wall Street waren alles andere als zufriedenstellend - zumindest aus der Sicht er Bullen. Die Vorzeichen mehren sich, dass die Korrektur noch an Dynamik hinzugewinnen dürfte, bevor sich die Lage wieder entspannt. Wohin kann die Reise noch gehen? Dazu mehr in der aktuellen Videoanalyse.